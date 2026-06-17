Депутат Нилов предложил сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сохранить в России привычную индексацию страховых пенсий с 1 января. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Как отметил парламентарий, со следующего года планируется индексация выплат с 1 февраля на уровень фактической инфляции, с 1 апреля - по возможностям бюджета Социального фонда. Однако Нилов считает правильным сохранить действующую модель повышения пенсий с 1 января.

Нилов указал, что в последние два года страховые пенсии индексировали 1 января. В прошлом году выплаты доиндексировали 1 февраля, чтобы повышение не было ниже уровня фактической инфляции.

«В этом же году произошла индексация с 1 января, и коэффициент был заложен выше прогнозной инфляции, то есть произошло нормальное индексирование», - уточнил парламентарий.

Между тем депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что с 1 августа 2027 года работающим пенсионерам произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий, пишет 360.ru.

