Лицензия США на поставки российской нефти прекратила действие

Последняя лицензия на поставки нефти из России, выданная США, прекратила свое действие. Об этом пишет РИА Новости.

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Документ действовал до 00:01 17 июня по местному времени. Лицензия допускала операции, необходимые для доставки, продажи либо выгрузки российского сырья и производных продуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 17 апреля текущего года.

Меры не распространялись на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, Северной Кореей, Кубой, Крымом и новыми регионами России.

В мае США продлили лицензию на морские поставки нефти из РФ на 30 дней, чтобы предоставить наиболее уязвимым государствам временный доступ к застрявшему в море сырью, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:НефтьРоссияСША

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