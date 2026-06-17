Лицензия США на поставки российской нефти прекратила действие

Документ действовал до 00:01 17 июня по местному времени. Лицензия допускала операции, необходимые для доставки, продажи либо выгрузки российского сырья и производных продуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 17 апреля текущего года.

Меры не распространялись на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, Северной Кореей, Кубой, Крымом и новыми регионами России.

В мае США продлили лицензию на морские поставки нефти из РФ на 30 дней, чтобы предоставить наиболее уязвимым государствам временный доступ к застрявшему в море сырью, напоминает 360.ru.

