Лицензия США на поставки российской нефти прекратила действие
Последняя лицензия на поставки нефти из России, выданная США, прекратила свое действие. Об этом пишет РИА Новости.
Документ действовал до 00:01 17 июня по местному времени. Лицензия допускала операции, необходимые для доставки, продажи либо выгрузки российского сырья и производных продуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 17 апреля текущего года.
Меры не распространялись на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, Северной Кореей, Кубой, Крымом и новыми регионами России.
В мае США продлили лицензию на морские поставки нефти из РФ на 30 дней, чтобы предоставить наиболее уязвимым государствам временный доступ к застрявшему в море сырью, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лицензия США на поставки российской нефти прекратила действие
- «Между «плохо» и «западло»: Политолог описал президентскую гонку 1996 года
- Минобороны: ПВО за ночь сбила 157 украинских дронов
- Аргентина обыграла Алжир на ЧМ благодаря хет-трику Месси
- Депутат Нилов предложил сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января
- «Ростех»: «Солярис-НС» подавляет беспилотники
- Запрет на экспорт российского газа вступил в силу в ЕС
- Россельхознадзор: Ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой
- СМИ: Более половины жилья в РФ не сдается в срок
- Евродепутат: Удары ВСУ по Румынии угрожают суверенитету ЕС