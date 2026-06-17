Запрет на экспорт российского газа вступил в силу в ЕС
В Европейском союзе вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России, сообщает РИА Новости.
Он стартовал с 17 июня в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. Речь идет о краткосрочных контрактах. Регламент был принят Советом Евросоюза в январе 2026 года. Он предусматривает полный отказ объединения от импорта российского газа к концу 2027 года.
При этом на фоне энергетического кризиса и роста цен в ряде стран ЕС продолжаются дискуссии о возможности частичного возобновления закупок российских энергоносителей.
Ранее стало известно, что удары по заводам по производству СПГ в Катаре отразились на Европе, цены на газ в регионе взлетели на треть и превысили отметку в $850 за тысячу кубометров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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