Запрет на экспорт российского газа вступил в силу в ЕС

Он стартовал с 17 июня в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. Речь идет о краткосрочных контрактах. Регламент был принят Советом Евросоюза в январе 2026 года. Он предусматривает полный отказ объединения от импорта российского газа к концу 2027 года.

При этом на фоне энергетического кризиса и роста цен в ряде стран ЕС продолжаются дискуссии о возможности частичного возобновления закупок российских энергоносителей.

Ранее стало известно, что удары по заводам по производству СПГ в Катаре отразились на Европе, цены на газ в регионе взлетели на треть и превысили отметку в $850 за тысячу кубометров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

