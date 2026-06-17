Евродепутат: Удары ВСУ по Румынии угрожают суверенитету ЕС

Парламентарий озаботился этим после взрывов украинских дронов в Румынии. По его словам, Брюселлю нужно напрямую сказать, решил ли тот пожертвовать европейским суверенитетом. Отмечается, что в Европе свыше четырех лет призывают к назначению посредника, однако до сих пор возникают споры о том, беспилотники какой страны наносят удары.

Делла Валле подчеркнул, что в такой ситуации рискуют не руководители Евросоюза, а миллионы граждан европейских стран, которые продолжают расплачиваться за их недееспособность.

Ранее в порту в Румынии взорвался морской дрон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

