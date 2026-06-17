Евродепутат: Удары ВСУ по Румынии угрожают суверенитету ЕС
Евродепутат от итальянской оппозиционной партии «Движение «5 звезд» Данило Делла Валле задался вопросом, с каких пор украинские военные имеют право наносить удары по объектам на территории Европейского союза, сообщает РИА Новости.
Парламентарий озаботился этим после взрывов украинских дронов в Румынии. По его словам, Брюселлю нужно напрямую сказать, решил ли тот пожертвовать европейским суверенитетом. Отмечается, что в Европе свыше четырех лет призывают к назначению посредника, однако до сих пор возникают споры о том, беспилотники какой страны наносят удары.
Делла Валле подчеркнул, что в такой ситуации рискуют не руководители Евросоюза, а миллионы граждан европейских стран, которые продолжают расплачиваться за их недееспособность.
Ранее в порту в Румынии взорвался морской дрон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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