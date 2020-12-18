Врач рассказал о постковидном синдроме

Стало известно об опасности постковидного синдрома, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Николая Крючкова.

По его словам, наиболее часто он встречается у пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. По данным американских специалистов, на которых сослался врач, у 20 процентов людей, в том числе и у молодых, появляются или сохраняются признаки постковидного синдрома, который проявляется в разных формах.

Это, в том числе, нарушения концентрации внимания, сна и памяти, выраженные перепады настроения, депрессии.

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Другие симптомы - явные последствия коронавирусной инфекции: нарушения со стороны сердца, дыхательная недостаточность, нарушения со стороны пищеварения, мышечные и головные боли.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что у многих пациентов с коронавирусом растет артериальное давление из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму. По его словам, пока нельзя утверждать, является ли это последствие болезни кратковременным или долгосрочным.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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