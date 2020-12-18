Врач рассказал о постковидном синдроме

Стало известно об опасности постковидного синдрома, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Николая Крючкова.

По его словам, наиболее часто он встречается у пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. По данным американских специалистов, на которых сослался врач, у 20 процентов людей, в том числе и у молодых, появляются или сохраняются признаки постковидного синдрома, который проявляется в разных формах.

Это, в том числе, нарушения концентрации внимания, сна и памяти, выраженные перепады настроения, депрессии.