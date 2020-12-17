О способах быстрее восстановиться после коронавируса рассказал энерготерапевт
Особое значение устойчивости организма перед коронавирусом имеет состояние легких, сообщает радио Sputnik со ссылкой на энерготерапевта, психолога, массажиста Дмитрия Сандула.
По его словам, легкие отвечают за эмоции. Чтобы не быть подверженным вирусам, в том числе - COVID-19, необходимо «восстанавливать их силу», в чем помогут физические упражнения, активизирующие дыхание.
Сандул также посоветовал переболевшим коронавирусом делать массаж биологически активных точек лица (БАТ), что будет способствовать возвращению обоняния. Также хорошей помощью в период реабилитации могут стать баня и сауна.
Как сообщалось, использование профилактических медикаментов и вакцинация против респираторных заболеваний позволит перенести коронавирус в легкой форме, считает иммунолог и академик РАН Александр Караулов.
«В период пандемии особенно важно держать иммунитет "в полной боевой готовности". Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний», - цитируют Караулова «Аргументы и факты».
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