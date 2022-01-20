Врач рассказал, что делать при признаках «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» обладает высокой заразностью, а болезнь развивается очень быстро, сообщает телеканал «360» со ссылкой на врача Владимира Зайцева.

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По его словам, новая разновидность коронавируса прежде всего поражает не легкие, как предыдущие, а слизистые и верхние дыхательные пути. Поэтому обрабатывать нужно именно эту область — нос и горло.

«Это первое, что должен делать человек при подозрении на инфекцию — полоскание антисептиками на водной основе, не спиртовой. Спиртовые обжигают слизистую, могут образовать рубцы. Поэтому крайне важно, чтобы они были на водной основе», — отметил врач, передает ИА Nation News.

Напомним, обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты необходимы для лечения при первых признаках омикрон-штамма коронавируса.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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