Гейтс предупредил о пандемиях хуже коронавируса
Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил, что в мире могут возникнуть пандемии намного хуже коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.
Бизнесмен призвал власти стран мира вкладывать большие средства для борьбы с предстоящими вызовами.
Деталей Гейтс не привел, однако указал на то, что миру предстоит встреча с еще более мощным патогенов, чем штаммы «дельта» и «омикрон».
Как отмечает РБК, состояние десяти богатейших людей мира выросло вдвое за пандемию. В частности, Гейтс увеличил свое состояние, которой в настоящее время оценивается в $134,5 млрд.
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