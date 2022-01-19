Гейтс предупредил о пандемиях хуже коронавируса

Бизнесмен призвал власти стран мира вкладывать большие средства для борьбы с предстоящими вызовами.

Деталей Гейтс не привел, однако указал на то, что миру предстоит встреча с еще более мощным патогенов, чем штаммы «дельта» и «омикрон».

Как отмечает РБК, состояние десяти богатейших людей мира выросло вдвое за пандемию. В частности, Гейтс увеличил свое состояние, которой в настоящее время оценивается в $134,5 млрд.