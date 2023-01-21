Врач рассказал, чем заменить солнце для здоровья человека
Солнечный свет задает организму циркадные ритмы, запуская биологические часы, которые формируют режим сна и бодрствования. Таким образом объясняется желание большинства людей больше спать в зимнее время. Об этом рассказал врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев газете «Известия».
По словам эксперта, дефицит света воспринимается организмом как наступление ночи и сигналом для замедления жизнедеятельности. С наступлением рассвета запускается режим бодрствования.
«Наш организм в разное время суток по-разному вырабатывает гормоны, продуцирует ферменты, активизирует работу различных центров — терморегуляции, контроля давления и температуры, а также частоту дыхательных движений и сердечных сокращений», — пояснил Денис Прокофьев.
Солнечный свет помогает организму человека синтезировать витамин D. Чтобы восполнить его дефицит, специалист рекомендовал принимать специальные препараты. Прокофьев напомнил о необходимости выполнить анализ крови, чтобы выяснить исходный уровень витамина.
Ранее исследователи из Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что низкий уровень витамина D в организме повышает риск развития инсульта.
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