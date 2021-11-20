Ученые предупредили о риске возникновения инсульта из-за дефицита витамина D

Как сообщает британская газета Express, специалисты заявили о необходимости этого витамина для работы многих ключевых систем в теле человека: от иммунитета до метаболизма костей. Также это органическое соединение влияет на здоровье сердца и сосудов, а его недостаток увеличивает вдвое риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга.

Ученые отмечают, что витамин D формируется в эпидермисе под воздействием ультрафиолетовых лучей. В связи с этим у жителей Великобритании и похожих стран, где мало солнечного света, наблюдается дефицит этого полезного вещества. Витамин D можно получить с пищей, употребляя жирную рыбу, говяжью печень, яйца, йогурт.

