Ученые предупредили о риске возникновения инсульта из-за дефицита витамина D
Низкий уровень витамина D в организме повышает риск развития инсульта. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джонса Хопкинса.
Как сообщает британская газета Express, специалисты заявили о необходимости этого витамина для работы многих ключевых систем в теле человека: от иммунитета до метаболизма костей. Также это органическое соединение влияет на здоровье сердца и сосудов, а его недостаток увеличивает вдвое риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга.
Ученые отмечают, что витамин D формируется в эпидермисе под воздействием ультрафиолетовых лучей. В связи с этим у жителей Великобритании и похожих стран, где мало солнечного света, наблюдается дефицит этого полезного вещества. Витамин D можно получить с пищей, употребляя жирную рыбу, говяжью печень, яйца, йогурт.
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