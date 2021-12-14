В США рассказали, как солнце влияет на рассеянный склероз
Солнечный свет может защитить человека от аутоиммунных болезней и рассеянного склероза. Об этом говорится в научном журнале Neurology, в котором опубликовано исследование американских ученых из Калифорнийского университета.
В эксперименте приняли участие 866 человек, 332 из которых страдают рассеянным склерозом, а 534 – здоровые.
В ходе исследования ученые оценивали нахождение участников под прямыми солнечными лучами. Они выяснили, что у людей, находящихся под солнцем от 30 минут до одного часа в день, риск развития рассеянного склероза на 52% ниже, чем у тех, кто этого не делает.
Исследователи рассказали, что солнечный свет стимулирует работу иммунных клеток кожи. А здоровый баланс витамина D, защищающий людей от аутоиммунных заболеваний, помогает, по их словам, укреплять организм.
Ученые подчеркнули, что человеку необходимо чаще бывать на свежем воздухе в солнечную погоду, так как это оказывает положительное влияние на здоровье.
Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщал, что имбирь может подавлять аутоиммунные заболевания.
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