В США рассказали, как солнце влияет на рассеянный склероз

Солнечный свет может защитить человека от аутоиммунных болезней и рассеянного склероза. Об этом говорится в научном журнале Neurology, в котором опубликовано исследование американских ученых из Калифорнийского университета.

В эксперименте приняли участие 866 человек, 332 из которых страдают рассеянным склерозом, а 534 – здоровые.

В ходе исследования ученые оценивали нахождение участников под прямыми солнечными лучами. Они выяснили, что у людей, находящихся под солнцем от 30 минут до одного часа в день, риск развития рассеянного склероза на 52% ниже, чем у тех, кто этого не делает.