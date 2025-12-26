Настоящий помощник для человек с тревогой — это врач-психотерапевт, который обладает достаточными компетенциями. К сожалению, россияне предпочитают ходить к психологам. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин в беседе с НСН.

В 2025 г. суммарный индекс тревожностей в российских регионах вырос на 7% по сравнению с 2024. Об этом сообщили «Ведомости». Пережогин подчеркнул, что все россияне подвержены этому состоянию.