Психиатр посоветовал россиянам, как справиться с упадком сил в ноябре
Осенняя хандра — серьезная проблема для большинства людей во всем мире, она связана со снижением солнечной активности, сказал НСН Лев Пережогин.
Упадок сил осенью наблюдается у большинства жителей планеты из-за спада солнечной активности, однако на работоспособности он сказывается слабо, если ставить перед собой краткосрочные цели. Об этом НСН заявил врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин.
Более 40% россиян испытывают заметный упадок энергии и настроения осенью, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co. По словам Пережогина, осенняя хандра — удел не только соотечественников, но и большинства населения Земли.
«Не только россияне сообщают о таких вещах. Это связано со снижением солнечной активности. Подавляющее большинство населения Земли, кроме тех, кто живет между тропиками, говорят о том, что по мере угасания солнечной активности снижается физическая и психическая активность. Напрямую связывать это с депрессиями не принято, это просто такой период, который требует напряжения наших внутренних физических и психических сил. Есть несколько работ, которые связывают проблему весенних и осенних депрессий с недостатками витаминов, прежде всего витамина D. Но даже если этого витамина у нас предостаточно, это не страхует от осенних депрессий», — сказал Пережогин.
Собеседник НСН отметил, что осенний упадок сил не слишком влияет на работоспособность, если ставить перед собой краткосрочные цели.
«Если человек ставит цели на длительный период, на месяцы, годы, то сезонные депрессии не слишком сказываются на продуктивности его итоговой работы: сегодня спад, а завтра — подъем. Если же мы планируем что-то на короткий период, бывают проблемы», — добавил врач.
В заключение Пережогин посоветовал, как заставить себя радоваться в ноябре.
«Здесь все индивидуально. Лично я спасаюсь бадминтоном и рыбалкой. Кого-то развлечет театр, кого-то — общение с домашними питомцами. Каждый человек для себя формулирует свои собственные критерии успеха. Если мы их сформулируем максимально щадящим образом, значит, результат будет вполне достойным, хотя в другое время года он нам покажется очень скромным. Если же ничто не радует и не получается, тогда пора идти к психиатру и к психотерапевту», — подытожил он.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что длительное депрессивное состояние может привести к страшным заболеваниям, вплоть до рака, так как мозг в такой момент верит только в плохое.
