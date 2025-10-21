«Под сетчатку устанавливают очень тонкий микрочип. На человека надевают обычные на вид очки с маленькой камерой. Камера снимает то, что вы смотрите, и световой сигнал через очки направляется на микрочип. Микрочип превращает этот сигнал в слабые электрические импульсы и передаёт их нервным клеткам сетчатки. Так мозг получает «картинку» из центральной области, которой раньше не было. Это можно назвать прорывом. Но речь не о «восстановлении собственных светочувствительных клеток», а о создании нового пути для передачи изображения. То есть мы не «чинем» погибшие клетки, а добавляем устройство, которое помогает увидеть буквы и крупные детали. Новый микрочип не возвращает «родные» клетки сетчатки», - рассказала она.

По ее словам, это поможет пациентам снова читать и видеть важные детали, но функция зрения все равно будет ограничена.

«В многоцентровом исследовании большинство участников стали снова различать буквы и цифры. В среднем люди прочитывали примерно на пять строк больше в стандартной таблице для проверки зрения. У одного участника прирост составил почти двенадцать строк. Это серьёзный, ощутимый результат для повседневной жизни. Важно понимать, что это «искусственное» зрение. Потребуется время, занятия и тренировки, чтобы мозг привык к новой картинке. Поле зрения и чёткость ограничены размером и шагом микрочипа. Лучше всего удаются задачи типа чтения крупного и контрастного текста. Технология пока проходит путь к широкому применению. Это даёт шанс снова читать и узнавать важные детали тем, кто уже потерял эту возможность. Ключ к успеху — правильный отбор пациентов, честные ожидания и качественная реабилитация», - заключила собеседница НСН.

