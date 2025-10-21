Офтальмолог рассказала, кто сможет вернуть зрение с помощью микрочипа

Группа ученых изобрела микрочип, который поможет вернуть зрение слабовидящим и незрячим людям. Врач Шилова отметила в эфире НСН, что «искусственное зрение» подойдет не всем. 

Специальный микрочип может вернуть пациентам с поражением сетчатки глаза возможность видеть что-то в небольшом радиусе, рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН.

Группа ученых изобрела микрочип, который поможет вернуть зрение слабовидящим и незрячим людям с поражением сетчатки глаза. Статья, посвященная этому изобретению, опубликована в The New England Journal of Medicine. Устройство PRIMA помогло 81% участников исследования, страдающих прогрессирующей возрастной макулярной дегенерацией (ВМД), добиться значимого улучшения зрения. Шилова рассказала, как работает этот чип.

«Под сетчатку устанавливают очень тонкий микрочип. На человека надевают обычные на вид очки с маленькой камерой. Камера снимает то, что вы смотрите, и световой сигнал через очки направляется на микрочип. Микрочип превращает этот сигнал в слабые электрические импульсы и передаёт их нервным клеткам сетчатки. Так мозг получает «картинку» из центральной области, которой раньше не было. Это можно назвать прорывом. Но речь не о «восстановлении собственных светочувствительных клеток», а о создании нового пути для передачи изображения. То есть мы не «чинем» погибшие клетки, а добавляем устройство, которое помогает увидеть буквы и крупные детали. Новый микрочип не возвращает «родные» клетки сетчатки», - рассказала она.

По ее словам, это поможет пациентам снова читать и видеть важные детали, но функция зрения все равно будет ограничена.

«В многоцентровом исследовании большинство участников стали снова различать буквы и цифры. В среднем люди прочитывали примерно на пять строк больше в стандартной таблице для проверки зрения. У одного участника прирост составил почти двенадцать строк. Это серьёзный, ощутимый результат для повседневной жизни. Важно понимать, что это «искусственное» зрение. Потребуется время, занятия и тренировки, чтобы мозг привык к новой картинке. Поле зрения и чёткость ограничены размером и шагом микрочипа. Лучше всего удаются задачи типа чтения крупного и контрастного текста. Технология пока проходит путь к широкому применению. Это даёт шанс снова читать и узнавать важные детали тем, кто уже потерял эту возможность. Ключ к успеху — правильный отбор пациентов, честные ожидания и качественная реабилитация», - заключила собеседница НСН.

Врачи в России ранее зафиксировали всплеск пациентов с синдромом сухого глаза, отмечает «Радиоточка НСН». Офисные сотрудники приходят с жалобами на дискомфорт в глазах.

ФОТО: РИА Новости/Юрий Стрелец
