Прощание с Юрием Николаевым пройдет на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым состоится в субботу, 8 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения артиста. По данным издания, начало церемонии запланировано на 13:00 мск.
Народный артист России Юрий Николаев скончался 4 ноября на 77-м году жизни. Телеведущему стало плохо дома, он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких.
Соболезнования родным и близким Николаева выразил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал его выдающимся телеведущим и актером, добрым и талантливым человеком, отметив, что память о нем сохранится в сердцах зрителей и коллег.
Юрий Николаев родился в 1948 году в Кишиневе. Широкую известность он получил в 1970-х годах как ведущий музыкальной программы «Утренняя почта». В 1991 году создал проект «Утренняя звезда», ставший стартовой площадкой для многих артистов, включая Ани Лорак, Валерию, Пелагею и Сергея Лазарева, передает «Радиоточка НСН».
