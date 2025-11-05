Прощание с Юрием Николаевым пройдет на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым состоится в субботу, 8 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения артиста. По данным издания, начало церемонии запланировано на 13:00 мск.

Народный артист России Юрий Николаев скончался 4 ноября на 77-м году жизни. Телеведущему стало плохо дома, он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких.