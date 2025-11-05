Собеседник НСН также предположил, как Россия может расширить сотрудничество со странами Африки.

«В первую очередь следует расширять уже существующие направления, главным образом продукцию тропического земледелия и минеральные ресурсов. Поставлять потенциально можно очень широкий круг товаров — это может быть и сельскохозяйственная техника, и строительная техника, и горнодобывающая техника. В свое время в африканских странах, например, было около 40 центров технического обслуживания российской сельхозтехники. Номенклатура поставок России в Африку может быть существенно расширена, потому что потребность есть, российские товары относительно недорогие, легкие в обслуживании и хорошо могут проявить себя в тяжелых климатических условиях. Что касается продовольствия, то здесь могут быть и растительные масла, и расширение торговли зерновыми продуктами, в перспективе — и продуктами животноводства, хотя это, наверное, не так реально, потому что доходы не слишком высокие. Не стоит забывать и про туризм, про развитие энергетической, дорожной и транспортной инфраструктуры. Возможно, удастся возобновить практику строительства комплектных предприятий, тех же электростанций, которая была в советский период. Могут быть востребованы и различные цифровые решения, в том числе для государственных органов», — заключил он.

В свою очередь научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил НСН, что Россия должна активнее предлагать Африке технологические продукты.

«Между Россией и Африкой не очень большой объем торговли. Сама идея правильная, нужно договариваться и работать со всеми. Российский экспорт на 75-80% состоит из сырьевых товаров — нефти, газа, угля, металлов, первичной химии, удобрений, пшеницы. Кстати, пшеница — одна из центральных позиций, которую берет Африка. Нужно переходить на какие-то технологические продукты. Сегодня Африка — один из самых перспективных рынков, который не освоен практически никем, кроме Китая и частично США. Африка — это развивающийся рынок, это самый большой прирост населения, этот регион нужно обрабатывать с точки зрения торговли, подумать, чем еще мы можем заинтересовать Африку, помимо сырья, — сельскохозяйственной продукцией, продовольствием или развитой атомной промышленностью. На стадии переговоров трудно сказать, во что это все выльется, $50 млрд — это небольшой объем, Африка обладает гораздо большим потенциалом. Но отмечу, что для России главная задача — удовлетворить собственный рынок», — подытожил собеседник НСН.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что «АвтоВАЗ» разместит производство автомобилей в Африке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

