«От зерна до энергетики»: Что предложит Россия африканским потребителям

Поставки России в Африку можно существенно расширить — российские товары зарекомендовали себя как недорогие, легкие в обслуживании и адаптированные под суровые африканские условия, сказал НСН Александр Данильцев.

Сегодня Россия главным образом торгует с Африкой удобрениями, продовольствием и некоторыми видами оборудования. Этот перечень можно существенно расширить, наращивая сотрудничество в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство и горнодобывающая отрасль. Об этом НСН заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Россия и Африка могут существенно нарастить объем взаимной торговли, к концу десятилетия он может увеличиться до показателей, близких к $50 млрд. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. По его словам, за последние пять лет товарооборот между Россией и Африкой увеличился более чем на 60%: с $16,8 млрд до $27,7 млрд. По словам Данильцева, сегодня Россия поставляют в Африку главным образом удобрения, продовольствие и оборудование, взамен получая фрукты и минеральное сырье.

«Россия поставляет в Африку удобрения, продовольствие — в основном зерновые и масличные, естественно, некоторые виды оборудования. Главным покупателем является Египет. Есть еще и проекты промышленного сотрудничества с тем же Египтом, которые неизбежно предусматривают торговлю промышленным оборудованием, компонентами. Кроме того, Россия закупает в Северной Африке продукцию сельского хозяйства — фрукты, продукты их переработки, минеральное сырье, поскольку в Африке есть значительные ресурсы. Это потенциально большое поле для сотрудничества. Потенциально большой партнер — это ЮАР. Поскольку это страна достаточно высокого уровня развития, может быть более широкий круг вопросов сотрудничества. Из стран Центральной Африки мы в основном закупаем продукты тропического земледелия и минеральные товары», — сказал Данильцев.

Россия откроет торгпредства в Сенегале и Танзании

Собеседник НСН также предположил, как Россия может расширить сотрудничество со странами Африки.

«В первую очередь следует расширять уже существующие направления, главным образом продукцию тропического земледелия и минеральные ресурсов. Поставлять потенциально можно очень широкий круг товаров — это может быть и сельскохозяйственная техника, и строительная техника, и горнодобывающая техника. В свое время в африканских странах, например, было около 40 центров технического обслуживания российской сельхозтехники. Номенклатура поставок России в Африку может быть существенно расширена, потому что потребность есть, российские товары относительно недорогие, легкие в обслуживании и хорошо могут проявить себя в тяжелых климатических условиях. Что касается продовольствия, то здесь могут быть и растительные масла, и расширение торговли зерновыми продуктами, в перспективе — и продуктами животноводства, хотя это, наверное, не так реально, потому что доходы не слишком высокие. Не стоит забывать и про туризм, про развитие энергетической, дорожной и транспортной инфраструктуры. Возможно, удастся возобновить практику строительства комплектных предприятий, тех же электростанций, которая была в советский период. Могут быть востребованы и различные цифровые решения, в том числе для государственных органов», — заключил он.

В свою очередь научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил НСН, что Россия должна активнее предлагать Африке технологические продукты.

«Между Россией и Африкой не очень большой объем торговли. Сама идея правильная, нужно договариваться и работать со всеми. Российский экспорт на 75-80% состоит из сырьевых товаров — нефти, газа, угля, металлов, первичной химии, удобрений, пшеницы. Кстати, пшеница — одна из центральных позиций, которую берет Африка. Нужно переходить на какие-то технологические продукты. Сегодня Африка — один из самых перспективных рынков, который не освоен практически никем, кроме Китая и частично США. Африка — это развивающийся рынок, это самый большой прирост населения, этот регион нужно обрабатывать с точки зрения торговли, подумать, чем еще мы можем заинтересовать Африку, помимо сырья, — сельскохозяйственной продукцией, продовольствием или развитой атомной промышленностью. На стадии переговоров трудно сказать, во что это все выльется, $50 млрд — это небольшой объем, Африка обладает гораздо большим потенциалом. Но отмечу, что для России главная задача — удовлетворить собственный рынок», — подытожил собеседник НСН.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что «АвтоВАЗ» разместит производство автомобилей в Африке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаАфрикаРоссияТорговля

