Уролог объяснил, почему подогрев сидений опасен для мужчин

Перегрев и переохлаждение могут вызвать необратимые последствия для мужского здоровья, заявил НСН Армаис Камалов.

Резкие изменения температуры, сильный подогрев сидений или холодное место в машине могут привести к необратимым последствиям для мужчин в будущем, рассказал врач-уролог, директор клиники МГУ, академик РАН Армаис Камалов в беседе с НСН.

«Мужчинам одинаково вредит и подогретое и холодное сиденье. Оно должно достичь комфортной температуры, а затем его надо отключать. Здесь есть еще одна проблема — резкий перепад температур, когда человек после горячего сиденья выйдет на улицу зимой. Это негативно влияет на все органы малого таза. Баня — это другое дело. Там идет постепенный подогрев всего тела. Даже если человек прыгает в купель, то это только мгновение. На такой перепад отреагируют только сосуды, а мы говорим о длительном прогревании одного участка тела. Любое повышение температуры органов мошонки приводит к временному нарушению репродуктивной функции. Постоянное повышение может привести к серьезным и необратимым нарушениями», — подчеркнул он.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина объяснила НСН, почему женщины все чаще обращаются за донорской спермой.

