Врач предупредила об увеличении летальности новых штаммов COVID-19

Штамм коронавируса «дельта» более агрессивный, поэтому летальность от него выше. Об этом рассказала главрач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.

По ее словам, схемы лечения, которые были наработаны в первые волны пандемии, не так активно работают. Вместе с тем сейчас появилось много новых препаратов, которые постепенно внедряются в российские протоколы.