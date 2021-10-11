Врач предупредила об увеличении летальности новых штаммов COVID-19
Штамм коронавируса «дельта» более агрессивный, поэтому летальность от него выше. Об этом рассказала главрач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
По ее словам, схемы лечения, которые были наработаны в первые волны пандемии, не так активно работают. Вместе с тем сейчас появилось много новых препаратов, которые постепенно внедряются в российские протоколы.
«Но тем не менее, он значительно злее, и, к сожалению, результаты по летальности такие, какие есть, и в перспективе это может усугубляться», - сказала медик в эфире Первого канала.
Лысенко предупредила, что каждый новый вирус будет «злее предыдущего».
Самое страшное - это постепенная мутация вируса, который будет устойчивым к существующим видам вакцин, подчеркнула она.
Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснила повышенную тревожность из-за COVID-19.
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