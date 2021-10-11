Боимся, чего не знаем. Психолог объяснила повышенную тревожность из-за COVID-19

Из-за недостаточной изученности новой коронавирусной инфекции люди опасаются смертельного исхода в случае заболевания ею. Этим и обусловлена повышенная тревожность жителей планеты. Такую точку зрения высказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» семейный психолог Светлана Бояринова.

Пандемия COVID-19 привела к значительному росту депрессивных и тревожных расстройств по всему миру - фактически на 28-36%, сообщила международная группа исследователей в медицинском журнале The Lancet.

«Депрессия стабильна в своих проявлениях. Есть склонные к ней по психотипу и здесь тенденция ровная. У людей склонных возможны обострения, и мы можем говорить о более серьезной форме протекания, чем о количестве подверженных депрессии людей. Сложность тревожности в том, что в ее базовую историю попадает страх смерти, потому что непонятно, как протекает, как лечить болезнь, а СМИ давят на людей. И люли живут в таких условиях, что даже поход в магазин может стать смертельно опасным. И люди очень напуганы», - пояснила Светлана Бояринова.

Страх смерти психологи называют базовым, и когда нависает реальная угроза жизни, людям сложно думать о чем-то еще. И если люди находятся в постоянном стрессе, то и ответная реакция становится более яркой. В этой связи случается больше ссор, конфликтов, драк.