Боимся, чего не знаем. Психолог объяснила повышенную тревожность из-за COVID-19

Семейный психолог в интервью НСН заявила, что человеком всегда движет страх смерти, потому люди так и боятся коронавируса.

Из-за недостаточной изученности новой коронавирусной инфекции люди опасаются смертельного исхода в случае заболевания ею. Этим и обусловлена повышенная тревожность жителей планеты. Такую точку зрения высказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» семейный психолог Светлана Бояринова.

Пандемия COVID-19 привела к значительному росту депрессивных и тревожных расстройств по всему миру - фактически на 28-36%, сообщила международная группа исследователей в медицинском журнале The Lancet.

«Депрессия стабильна в своих проявлениях. Есть склонные к ней по психотипу и здесь тенденция ровная. У людей склонных возможны обострения, и мы можем говорить о более серьезной форме протекания, чем о количестве подверженных депрессии людей. Сложность тревожности в том, что в ее базовую историю попадает страх смерти, потому что непонятно, как протекает, как лечить болезнь, а СМИ давят на людей. И люли живут в таких условиях, что даже поход в магазин может стать смертельно опасным. И люди очень напуганы», - пояснила Светлана Бояринова.

Страх смерти психологи называют базовым, и когда нависает реальная угроза жизни, людям сложно думать о чем-то еще. И если люди находятся в постоянном стрессе, то и ответная реакция становится более яркой. В этой связи случается больше ссор, конфликтов, драк.

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Ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Квинсленда, Австралия, заявили, что в 2020 году случаи большого депрессивного расстройства и тревожных расстройств увеличились на 28% и 26% соответственно. Женщины пострадали больше, чем мужчины, а молодые люди пострадали больше, чем старшие возрастные группы.

«Мы все вне зависимости от пола можем быть либо тревожными, либо нет. Женщина легче осознает свои эмоции, говорит о них и обращается за помощью. В связи с этим на 20% мужчин, которые обращаются к психологам за помощью, приходится 80% женщин. Есть мнение, что мужчина должен быть сильным, сдержанным, поэтому, даже если мужчина испытывает тревогу, то редко, кто признается в этом. Мужчины чаще вытесняют эти чувства, замещают их, поэтому могу сказать, что мужчины могут просто не осознавать свою тревогу, а осознавать, как повышенную агрессивность. Чаще люди осознают свою агрессивность как неспособность справиться с такой ситуацией», - отметила Светлана Бояринова.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в России подтверждено 29 409 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Число выявленных новых случаев инфекции стало максимальным с начала года.

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Фото: facebook.com/mod.mil.rus
ТЕГИ:ПсихологияДепрессияКоронавирус
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