У мужчин может наступить потеря интереса к жизни при низком тестостероне, но искусственно повышать его опасно, рассказала врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с НСН.

Американский ученый Джед Даймонд доказал, что у мужчин тоже бывают периоды, когда на их поведение влияют гормоны. На это влияет тестостерон, чей пик обычно приходится на раннее утро (с 6:00 до 8:00), что дает прилив энергии, повышает либидо и концентрацию. К вечеру (18:00–22:00) уровень гормона закономерно снижается, что может проявляться усталостью, раздражительностью и желанием побыть в покое. Исследователь уже назвал этот феномен «мужскими месячными». Его работу опубликовало издание Heathline. Скорогудаеву не удивили такие факты.