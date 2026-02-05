Лавров: Всем запрещают покупать российскую нефть
5 февраля 202609:51
Всем запрещают покупать нефть из России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.
Глава МИД обратил внимание, что вслед за Венесуэлой запрещают приобретать российское сырье Индии.
«Но ее всем запрещают покупать... И везде говорится: российскую нефть заменят американская нефть и американский СПГ», — заявил Лавров.
Как отметил министр, недавно был принят документ в отношении Кубы.
Между тем Еврокомиссия подтвердила планы ввести полный запрет на импорт нефти из РФ к концу 2027 года.
