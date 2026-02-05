Лавров: Всем запрещают покупать российскую нефть

Всем запрещают покупать нефть из России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

Уйдут годы: Почему Индия не откажется от российской нефти

Глава МИД обратил внимание, что вслед за Венесуэлой запрещают приобретать российское сырье Индии.

«Но ее всем запрещают покупать... И везде говорится: российскую нефть заменят американская нефть и американский СПГ», — заявил Лавров.

Как отметил министр, недавно был принят документ в отношении Кубы.

Между тем Еврокомиссия подтвердила планы ввести полный запрет на импорт нефти из РФ к концу 2027 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:НефтьМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры