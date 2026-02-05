В Саудовской Аравии ввели паспорта для верблюдов
Паспорта для популяции верблюдов ввели в Саудовской Аравии. Об этом сообщает министерство окружающей среды, водных ресурсов, сельского хозяйства страны в соцсети Х.
Введение документов призвано повысить эффективность работы животноводческой отрасли и необходимо для создания базы данных о верблюдах. Паспорт животного будет представлять из себя официальный аккредитованный документ с информацией о верблюде, его породе и владельце. Ключевой его особенностью станет подробная карта вакцинации, благодаря которой можно будет создать медкнижку для каждого животного и облегчить усилия по мониторингу инфекционных заболеваний.
Кроме того, паспорта для верблюдов упростят процесс подтверждения права собственности на животное и повысят эффективность селекции.
Между тем в России запланировали перепись воробьев, она пройдет 7 февраля.
