В Саудовской Аравии ввели паспорта для верблюдов

Паспорта для популяции верблюдов ввели в Саудовской Аравии. Об этом сообщает министерство окружающей среды, водных ресурсов, сельского хозяйства страны в соцсети Х.

Введение документов призвано повысить эффективность работы животноводческой отрасли и необходимо для создания базы данных о верблюдах. Паспорт животного будет представлять из себя официальный аккредитованный документ с информацией о верблюде, его породе и владельце. Ключевой его особенностью станет подробная карта вакцинации, благодаря которой можно будет создать медкнижку для каждого животного и облегчить усилия по мониторингу инфекционных заболеваний.

Кроме того, паспорта для верблюдов упростят процесс подтверждения права собственности на животное и повысят эффективность селекции.

Между тем в России запланировали перепись воробьев, она пройдет 7 февраля.

