Медведев допустил, что Мадуро могут помиловать
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро может быть помилован президентом США Дональдом Трампом или его преемником, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в авторской колонке для РИА Новости.
Политик назвал задержание и похищение Мадуро разнузданным нарушением международного права, отмечает RT. По словам Медведева, позиция США по политически мотивированному уголовному разбирательству против лидера Венесуэлы не выдерживает критики с точки зрения ряда основополагающих норм. При этом зампред СБ заметил, что Соединенные Штаты могут проигнорировать нормы прецедентного права и принципы международного публичного правопорядка «в угоду "национальным интересам", как это обычно и бывало в истории США».
Медведев считает, что Мадуро «в назидание всем несогласным» могут подвергнуть политически мотивированному уголовному преследованию с очевидным итогом.
«Впрочем, как мною уже отмечалось в социальных медиа ранее, он также вполне вероятно будет помилован – если не самим Трампом, то его преемником», - указал политик.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия США в Венесуэле грубейшим нарушением международного права.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Испугались Китая: К чему приведет отказ США продлить ДСНВ
- Переговоры без гарантий: Чем закончится встреча США и Ирана
- В вузах России сократили 47 тысяч платных мест
- Медведев допустил, что Мадуро могут помиловать
- «Гормоны и тестостерон»: Врач предупредила об опасностях «мужского климакса»
- Призера Олимпиады госпитализировали на вертолете после падения на тренировке
- Дмитриев предложил проверить родство премьера Польши с Эпштейном
- Лавров: Всем запрещают покупать российскую нефть
- В ЛНР из-за удара ВСУ по многоэтажке пострадала многодетная семья
- В России нужно заменить или модернизировать 70 тысяч лифтов к 2030 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru