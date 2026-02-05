Медведев допустил, что Мадуро могут помиловать

Политик назвал задержание и похищение Мадуро разнузданным нарушением международного права, отмечает RT. По словам Медведева, позиция США по политически мотивированному уголовному разбирательству против лидера Венесуэлы не выдерживает критики с точки зрения ряда основополагающих норм. При этом зампред СБ заметил, что Соединенные Штаты могут проигнорировать нормы прецедентного права и принципы международного публичного правопорядка «в угоду "национальным интересам", как это обычно и бывало в истории США».

Медведев считает, что Мадуро «в назидание всем несогласным» могут подвергнуть политически мотивированному уголовному преследованию с очевидным итогом.

«Впрочем, как мною уже отмечалось в социальных медиа ранее, он также вполне вероятно будет помилован – если не самим Трампом, то его преемником», - указал политик.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия США в Венесуэле грубейшим нарушением международного права.

