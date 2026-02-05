Медведев допустил, что Мадуро могут помиловать

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро может быть помилован президентом США Дональдом Трампом или его преемником, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в авторской колонке для РИА Новости.

Захарова назвала незаконными решения суда США в отношении Мадуро

Политик назвал задержание и похищение Мадуро разнузданным нарушением международного права, отмечает RT. По словам Медведева, позиция США по политически мотивированному уголовному разбирательству против лидера Венесуэлы не выдерживает критики с точки зрения ряда основополагающих норм. При этом зампред СБ заметил, что Соединенные Штаты могут проигнорировать нормы прецедентного права и принципы международного публичного правопорядка «в угоду "национальным интересам", как это обычно и бывало в истории США».

Медведев считает, что Мадуро «в назидание всем несогласным» могут подвергнуть политически мотивированному уголовному преследованию с очевидным итогом.

«Впрочем, как мною уже отмечалось в социальных медиа ранее, он также вполне вероятно будет помилован – если не самим Трампом, то его преемником», - указал политик.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия США в Венесуэле грубейшим нарушением международного права.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / EPA
ТЕГИ:ВенесуэлаСШАНиколас МадуроДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры