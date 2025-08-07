С молоком, но без сахара: Врач назвала безопасную дозу кофе
Кофе оказывает противовоспалительный эффект, но влияет на давление, поэтому лучше не выпивать более двух чашек в день, заявила НСН Ирина Скорогудаева.
Кофе в чистом виде полезен для организма, сахар в напиток не рекомендуется добавлять никому, так как это приводит к диабету и прыщам, а вот молоко – в зависимости от переносимости, заявила НСН врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.
Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что кофе разрушает женский организм сильнее, чем алкоголь и энергетики. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Она пояснила, что кофеин резко поднимает в крови уровень кортизола — гормона стресса. В паре с сахаром или сиропами это вызывает скачки инсулина, а значит — сбой в обмене веществ. Но главная ловушка — молоко: оно стимулирует выработку ИФР-1, гормона, который ускоряет старение кожи, вызывает воспаления и провоцирует прыщи. Скорогудаева не согласилась с такими выводами.
«Кофе влияет на уровень давления, так как там содержится кофеин. Поэтому кофе нельзя употреблять тем, у кого проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой. Поэтому женщинам в определенном возрасте кофе надо ограничивать. Следующий момент связан с аутоиммунными заболеваниями. В этом случае тоже кофе ограничиваем. Но в кофе содержится группа растительных соединений, которые обладают мощным антиоксидантным действием. Поэтому в этом смысле кофе – это полезный продукт, имеющиеся в нем кислоты считаются противоонкологическими и противовоспалительными. Состав кофе предотвращает развитие опухолей. Поэтому просто так ограничивать кофе не надо. Молодым точно можно употреблять кофе. В целом советую пить не более одной-двух чашек в день, если вы не очень молоды уже», - рассказала она.
По ее словам, кофе не вырабатывает гормон стресса кортизол, а молоко «вредно» только в случае индивидуальной непереносимости.
«Сегодня есть кофе без кофеина, который полезные свойства сохраняет, а стимулирующего действия не оказывает. Кофе, попадая в желудок, вызывает повышение кислотности. Поэтому если у кого-то здесь проблемы, тоже надо быть осторожными. Если мы добавляем молоко, этот эффект смягчается. Чистый кофе провоцирует изжогу, гастрит, молоко сглаживает. Если молоко не переваривается, его пить не надо. Вы сразу поймете, что ваш организм молоко не принимает. Кортизол при употреблении кофе не вырабатывается. Кортизол начинает расти, если есть какое-то воспаление в организме. Спите больше, не надо винить кофе. Любая болезнь провоцирует выброс кортизола, как и нездоровый образ жизни», - добавила врач.
А вот сахар она сочла самым опасным в данном сочетании, он провоцирует диабет и вызывает высыпания.
«Что касается кофе с сахаром, это приводит к развитию диабета второго типа. К прыщам это не имеет никакого отношения, это связано больше с болезнями кишечника. На мелкие высыпания может влиять только сахар, то есть кофе с сахаром. Кофе пьют почти все, что у всех прыщи теперь? Конечно, это все индивидуально», - заключила собеседница НСН.
Человек испытывает бодрость от употребления кофе из-за самого ритуала, а не из-за кофеина. К такому выводу ранее пришли исследователи словенского университета Ново-Место, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
