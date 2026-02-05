Дмитриев предложил проверить родство премьера Польши с Эпштейном
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал расследовать возможные родственные связи премьер-министра Польши Дональда Туска и скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в соцсети Х.
Дмитриев отреагировал на слова польского премьера о том, что Эпштейн якобы мог иметь связи со спецслужбами РФ, пишет RT.
«России следует начать расследование, чтобы выяснить, является ли... Туск тайным братом или сыном Эпштейна», - призвал глава РФПИ, задавшись вопросом, не похожи ли политик и финансист.
Ранее Кирилл Дмитриев предложил расследовать деятельность бизнесмена Билла Гейтса в области вакцин.
