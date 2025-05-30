Врач рассказала о пользе черешни для сердца, сна и гормонального фона
Черешня обладает противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами, а ее умеренное потребление может положительно сказаться на работе сердца, качестве сна и гормональном балансе. Об этом заявила детский врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина в комментарии «Газете.Ru».
По словам специалиста, темные сорта черешни богаты антоцианами — природными веществами, снижающими воспаления в организме. Это делает ягоду особенно полезной для людей, испытывающих отеки и боли в суставах без выраженных причин. Помимо этого, черешня содержит высокую концентрацию калия, что способствует мягкому выведению жидкости и нормализации артериального давления без потери других микроэлементов.
Хайкина также отметила, что черешня может поддерживать иммунитет за счет витамина С, бета-каротина и цинка, особенно в период восстановления после болезни или стресса. Ягода, по словам врача, способна оказывать положительное влияние на гормональный фон у женщин благодаря фитоэстрогенам в составе. Регулярное употребление черешни может смягчать симптомы ПМС и климакса, снижая раздражительность, отечность и головные боли.
Еще одно свойство черешни связано с содержанием мелатонина — гормона, отвечающего за регуляцию сна. Прием ягоды во второй половине дня может улучшать засыпание и общее качество ночного отдыха. Оптимальной нормой Хайкина назвала 100–150 граммов в сутки после основного приема пищи. Она предостерегла от чрезмерного употребления, отметив, что даже полезная ягода в избытке может вызвать вздутие и колебания уровня сахара в крови, передает «Радиоточка НСН».
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