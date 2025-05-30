Врач рассказала о пользе черешни для сердца, сна и гормонального фона

Черешня обладает противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами, а ее умеренное потребление может положительно сказаться на работе сердца, качестве сна и гормональном балансе. Об этом заявила детский врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина в комментарии «Газете.Ru».

По словам специалиста, темные сорта черешни богаты антоцианами — природными веществами, снижающими воспаления в организме. Это делает ягоду особенно полезной для людей, испытывающих отеки и боли в суставах без выраженных причин. Помимо этого, черешня содержит высокую концентрацию калия, что способствует мягкому выведению жидкости и нормализации артериального давления без потери других микроэлементов.