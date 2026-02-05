Призера Олимпиады госпитализировали на вертолете после падения на тренировке

Канадского сноубордиста, трехкратного призера Олимпийских игр Марка Макморриса госпитализировали после падения на тренировке перед выступлением на зимней Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает AOL.

По данным портала, Макморрис проводил тренировку перед соревнованиями в дисциплине «биг-эйр» накануне старта Игр. Спортсмен был госпитализирован на вертолете.

Марку Макморрису 32 года, сноубордист - трехкратный бронзовый призер Олимпиады в слоупстайле и чемпион мира 2021 года в биг-эйре.

Зимняя Олимпиада пройдет 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

