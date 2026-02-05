Тегерану нужны гарантии мира и отмена санкций, а Вашингтону хочется сменить власть в Иране, поэтому переговоры возможны только по некоторым проблемам, рассказала младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что ядерные переговоры с США пройдут в пятницу, 6 февраля, в Омане. Об этом он написал в соцсети X. Добрева предположила, что станет главным предметом для дискуссий.