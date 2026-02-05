Переговоры без гарантий: Чем закончится встреча США и Ирана
Американцы готовы разговаривать с иранцами, но Тегеран готов обсудить только узкий ряд вопросов, заявила НСН Евдокия Добрева.
Тегерану нужны гарантии мира и отмена санкций, а Вашингтону хочется сменить власть в Иране, поэтому переговоры возможны только по некоторым проблемам, рассказала младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что ядерные переговоры с США пройдут в пятницу, 6 февраля, в Омане. Об этом он написал в соцсети X. Добрева предположила, что станет главным предметом для дискуссий.
«Я думаю, что иранцы сейчас готовы обсуждать только ядерную программу, а пойти на уступки в их понимании — это вернуться к условиям ядерной сделки 2015 года. Они считают, что развитие мирного атома — это их неотъемлемое право. В соглашении 2015 года были ограничения по обогащению ядер — не более чем на 3,67% — и по количеству обогащенного урана в стране — не больше 300 килограмм. На данный момент у Тегерана до 4108 килограмм и практически обогащенный до оружейного уровня материал. Эти материалы может забрать на хранение Россия для осуществления контроля со стороны МАГАТЭ. С другой стороны, Соединенные Штаты настаивают на более широком круге вопросов, намекая на смену режиму, а иранцы пока отказываются их обсуждать, поскольку это вмешательство во внутренние дела страны», — указала она.
Добрева добавила, что Тегеран хочет получить взамен.
«Ирану необходимы какие-то гарантии со стороны Вашингтона. Во-первых, они должны касаться того, что не будет военного нападения, поскольку летом уже разбомбили ядерные объекты страны. Это было нарушением международного права, поскольку они находились под защитой Международного агентства по энергетики. Во-вторых, иранцы хотят снятия санкций. Страна уже столько лет живет под ними, а с сентября возобновилось действие полного комплекта международных ограничений», — подчеркнула она.
Ранее востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН предупредила США о жестком ответе Ирана в случае военного вторжения в страну.
