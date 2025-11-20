«Дозозависимый эффект есть у всех веществ в природе, и, конечно, чем выше доза, тем больше токсический эффект. Но не стоит забывать о том, что табак наряду с алкоголем — это узаконенный наркотик, и безвредной дозы нет. Никотин, учитывая его отрицательное воздействие и влияние на организм, особенно повышает риск развития некоторых видов опухолей. Вообще у некурящих практически не бывает, например, рака легких», — сказал Конев.

Собеседник НСН предупредил, что порой для восстановления организма после отказа от курения требуется несколько лет.

«Некоторым требуется год-два, чтобы улучшить свое состояние, а кому-то не хватит и десяти лет для очищения легких. Очистка все равно идет, организм самообновляется, а скорость самообновления зависит от многих причин», — добавил врач.

В заключение Конев указал на то, что риск возникновения негативных последствий выше у тех, кто начал курить в детстве.

«Конечно, больше влияет стаж курения, чем то, когда человек начал курить: чем больше стаж, тем выше вероятность долгого восстановления организма. Однако те, кто начал курить в детском возрасте, больше подвержены неприятным последствиям курения, вплоть до возникновения опухолей», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что россияне за год стали покупать на 23% меньше сигарет.

