Врач предупредил об отсутствии безопасной дозы табака
Безвредной дозы табака не существует, кроме того, чем раньше человек начинает курить, тем выше риск возникновения неприятных последствий, вплоть до опухолей, сказал НСН Юрий Конев.
У табака нет безопасной дозы, это узаконенный наркотик, а на восстановление организма после отказа от курение может уйти несколько лет. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев.
Ученые из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Джонса Хопкинса разоблачили миф о «безопасном» курении в малых дозах. Работа опубликована в издании PLOS Medicine. Отмечается, что даже крайне низкое потребление сигарет — всего 2–5 штук в день — значительно повышает риск инфаркта, сердечной недостаточности и смерти. Конев согласился с выводами ученых.
«Дозозависимый эффект есть у всех веществ в природе, и, конечно, чем выше доза, тем больше токсический эффект. Но не стоит забывать о том, что табак наряду с алкоголем — это узаконенный наркотик, и безвредной дозы нет. Никотин, учитывая его отрицательное воздействие и влияние на организм, особенно повышает риск развития некоторых видов опухолей. Вообще у некурящих практически не бывает, например, рака легких», — сказал Конев.
Собеседник НСН предупредил, что порой для восстановления организма после отказа от курения требуется несколько лет.
«Некоторым требуется год-два, чтобы улучшить свое состояние, а кому-то не хватит и десяти лет для очищения легких. Очистка все равно идет, организм самообновляется, а скорость самообновления зависит от многих причин», — добавил врач.
В заключение Конев указал на то, что риск возникновения негативных последствий выше у тех, кто начал курить в детстве.
«Конечно, больше влияет стаж курения, чем то, когда человек начал курить: чем больше стаж, тем выше вероятность долгого восстановления организма. Однако те, кто начал курить в детском возрасте, больше подвержены неприятным последствиям курения, вплоть до возникновения опухолей», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что россияне за год стали покупать на 23% меньше сигарет.
