Госдума одобрила снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС

В частности, что порог выручки, при котором применяющие упрощенную или патентную систему налогообложения предприниматели должны будут уплачивать НДС, в 2026 году снизится с текущих 60 млн рублей до 20 млн рублей. В 2027 году уго уменьшат до 15 млн рублей, а в 2028 году — до 10 млн рублей.

Кроме того, одобренные депутатами поправки предусматривают повышение НДС до 22%, при этом сохранится льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что повышение НДС до 22% может увеличить инфляцию примерно на 1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».