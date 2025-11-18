Госдума одобрила снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС
Депутаты Госдумы одобрили поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы.
В частности, что порог выручки, при котором применяющие упрощенную или патентную систему налогообложения предприниматели должны будут уплачивать НДС, в 2026 году снизится с текущих 60 млн рублей до 20 млн рублей. В 2027 году уго уменьшат до 15 млн рублей, а в 2028 году — до 10 млн рублей.
Кроме того, одобренные депутатами поправки предусматривают повышение НДС до 22%, при этом сохранится льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что повышение НДС до 22% может увеличить инфляцию примерно на 1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума одобрила снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС
- «Молодежь напросилась!»: Как появился клубный кавер Валерии с Травмой и Lida
- Песков: Санкции США за сотрудничество с РФ не повлияют на ШОС
- Роботам доверят осмотр самолетов в российских аэропортах
- Масштабный сбой произошел в работе Cloudflare
- Политологу Маркову грозит первый иноагентский штраф
- Врач предупредил, что «рилсы» и «тиктоки» перед сном приводят к отупению
- Туск: Железную дорогу в Польше взорвали сотрудничавшие с РФ украинцы
- Россиянам объяснили, как защитить свои квартиры на «диком» зарубежном рынке
- РЖД намерены протестировать посадку пассажиров по биометрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru