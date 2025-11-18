Госдума одобрила снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС

Депутаты Госдумы одобрили поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы.

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

В частности, что порог выручки, при котором применяющие упрощенную или патентную систему налогообложения предприниматели должны будут уплачивать НДС, в 2026 году снизится с текущих 60 млн рублей до 20 млн рублей. В 2027 году уго уменьшат до 15 млн рублей, а в 2028 году — до 10 млн рублей.

Кроме того, одобренные депутатами поправки предусматривают повышение НДС до 22%, при этом сохранится льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что повышение НДС до 22% может увеличить инфляцию примерно на 1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
