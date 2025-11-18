Масштабный сбой произошел в работе Cloudflare

Отмечается, что в результате по всему миру стали частично или полностью недоступны многие сайты, в том числе X, ChatGPT, Discord, SoundCloud, Dropbox и Spotify.

В Cloudflare заявили, что знают о проблеме и ведут расследование инцидента, «который потенциально затрагивает несколько клиентов».

Ранее в Агентстве ЕС по кибербезопасности заявили, что вирус-вымогатель вызвал сбой в работе европейских аэропортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».