Масштабный сбой произошел в работе Cloudflare

Масштабный сбой произошёл в наборе облачных сервисов для поддержания доступности и безопасности сайтов Cloudflare. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Отмечается, что в результате по всему миру стали частично или полностью недоступны многие сайты, в том числе X, ChatGPT, Discord, SoundCloud, Dropbox и Spotify.

В Cloudflare заявили, что знают о проблеме и ведут расследование инцидента, «который потенциально затрагивает несколько клиентов».

Ранее в Агентстве ЕС по кибербезопасности заявили, что вирус-вымогатель вызвал сбой в работе европейских аэропортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
