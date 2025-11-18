Политологу Маркову грозит первый иноагентский штраф

Останкинский суд Москвы зарегистрировал протокол на признанного иноагентом политолога Сергея Маркова по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о правонарушении по статье КоАП, предусматривающей наказание за деятельность в качестве иноагента лица, официально им не признанного. По ней Маркову грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Отмечается, что дата рассмотрения протокола ещё не назначена.

Ранее журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) заочно получил один год и 10 месяцев лишения свободы по статье о неисполнении обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

