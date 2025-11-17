Популярная в соцсетях «картофельная кровать» может испортить позвоночник даже здоровому человеку, для качественного и здорового сна важно правильно подобрать матрас и подушку, а также обеспечить приток свежего воздуха. Об этом НСН рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

Новый способ справиться с бессонницей набирает популярность в соцсетях. Пользователи создали «картофельную кровать». Они выворачивают простыню и забивают её подушками и пледами, создавая мягкий кокон. Хорошев пояснил, что «картофельная кровать» легко приведет к сколиозу.

«За четыре-шесть месяцев сна на такой кровати, особенно если у человека избыточная масса тела, даже при вполне сформировавшемся позвоночнике можно получить очень серьезный сколиоз до конца жизни. Спать можно и нужно только на матрасе с пружинными блоками, не слишком жестком и не слишком мягком. В качестве наполнителя должны быть дополнительные блоки из койры, в принципе подойдет любая стружка. Матрас должен быть довольно жестким, потому что иначе под человеком с избыточной массой тела пружины будут очень сильно прогибаться, из-за этого можно заработать сколиоз. Правильный подбор матраса — залог здорового и комфортного сна», — сказал Хорошев.