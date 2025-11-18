Песков: Санкции США за сотрудничество с РФ не повлияют на ШОС
Законопроект США, предусматривающий введение санкций за сотрудничество с Россией, никак не отразится на работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также он указал, что следует дождаться подробностей по данному законопроекту, чтобы понять, что именно поддержал президент США Дональд Трамп.
«Подождите, пока идёт законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал Трамп», - заключил представитель Кремля.
Ранее Трамп заявил, что одобрил проект закона о введении вторичных санкций для торговых партнёров России, отметив, что не против возможного включения в него Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
