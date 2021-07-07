Врач посоветовал переболевшим COVID-19 привиться «Спутником Лайт»
Переболевшим COVID-19 лучше всего сделать прививку какой-либо однокомпонентной вакциной, например, «Спутником Лайт». Об этом рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru.
Он отметил, что такая вакцина обеспечит высокий уровень антител и других маркеров иммунитета. При этом двухкомпонентные вакцины не будут иметь заметного эффекта после второго укола. Вирусолог пояснил, что у переболевших иммунная система и так «нормально загружена, она ничего добавить уже не сможет».
Чепурнов добавил, что о необходимости получения однокомпонентной прививки для переболевших уже заявляли специалисты по всему миру.
Ранее ученые предположили, что в ближайшие месяцы в мире появится еще 22 мутации коронавируса, пишет «Газета.ру».
Механизм появления новых мутаций раскрыл молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, это естественный процесс, который связан с ростом количества геномов вирусов внутри зараженной клетки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Шесть человек погибли при пожаре в Смоленской области
- СМИ: неизвестные в Тюмени захватили заложников в Сбербанке
- В НАСА предупредили о возможном столкновении неизвестного объекта с МКС
- На митингах против ЛГБТ в Тбилиси задержаны более 100 человек
- Врач посоветовал переболевшим COVID-19 привиться «Спутником Лайт»
- В России усилят охрану лесов
- Совокупный доход 100 богатейших чиновников и депутатов вырос на 10 млрд рублей в пандемию
- Минпромторг не будет вводить QR-коды для прохода в магазин
- Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
- Полномочия депутатов и сенаторов предложили ограничить двумя сроками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru