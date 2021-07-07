Врач посоветовал переболевшим COVID-19 привиться «Спутником Лайт»

Переболевшим COVID-19 лучше всего сделать прививку какой-либо однокомпонентной вакциной, например, «Спутником Лайт». Об этом рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru.

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Он отметил, что такая вакцина обеспечит высокий уровень антител и других маркеров иммунитета. При этом двухкомпонентные вакцины не будут иметь заметного эффекта после второго укола. Вирусолог пояснил, что у переболевших иммунная система и так «нормально загружена, она ничего добавить уже не сможет».

Чепурнов добавил, что о необходимости получения однокомпонентной прививки для переболевших уже заявляли специалисты по всему миру.

Ранее ученые предположили, что в ближайшие месяцы в мире появится еще 22 мутации коронавируса, пишет «Газета.ру».

Механизм появления новых мутаций раскрыл молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, это естественный процесс, который связан с ростом количества геномов вирусов внутри зараженной клетки.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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