Врач посоветовал переболевшим COVID-19 привиться «Спутником Лайт»

Он отметил, что такая вакцина обеспечит высокий уровень антител и других маркеров иммунитета. При этом двухкомпонентные вакцины не будут иметь заметного эффекта после второго укола. Вирусолог пояснил, что у переболевших иммунная система и так «нормально загружена, она ничего добавить уже не сможет».

Чепурнов добавил, что о необходимости получения однокомпонентной прививки для переболевших уже заявляли специалисты по всему миру.

Ранее ученые предположили, что в ближайшие месяцы в мире появится еще 22 мутации коронавируса, пишет «Газета.ру».

Механизм появления новых мутаций раскрыл молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, это естественный процесс, который связан с ростом количества геномов вирусов внутри зараженной клетки.

