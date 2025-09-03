Смертельный стресс: Кардиолог назвал основную причину проблем с сердцем

Стресс отрицательно влияет не только на сердце, но и на все процессы в организме, рассказал НСН кардиолог Юрий Конев.

Стресс оказывает катастрофическое воздействие на организм, заявил НСН доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев.

Ранее ученые-кардиологи Калифорнийского университета провели исследование, где выснили, что стресс влияет на сердце на молекулярном уровне, вызывая воспалительные процессы. Исследование опубликовано в Журнале молекулярной и клеточной кардиологии.

Конев заявил, что бороться со стрессом бесполезно, а подобные исследования ведутся уже очень давно.

«Вся наша жизнь заключена в стрессовых ситуациях. С возрастом этот процесс усиливается за счет того, что защитные функции снижаются. Это приводит к развитию возрастных заболеваний, в том числе, кардиологических. Ничего нового в этом открытии нет. Автор теории стресса Ганс Селье ещё в прошлом веке писал о возможности стрессовых ситуаций усиливать воспаление, в том числе, сердечно-сосудистой системы. Сам факт известен давно, но развитие теории низкоинтенсивного воспаления привело к тому, что находится все большее число агентов, которые в нем участвуют, потому что белковых структур в организме бессчетное множество. Это один из факторов развития воспаления, но новизны в этом нет», - рассказал эксперт.

