Конев заявил, что бороться со стрессом бесполезно, а подобные исследования ведутся уже очень давно.

«Вся наша жизнь заключена в стрессовых ситуациях. С возрастом этот процесс усиливается за счет того, что защитные функции снижаются. Это приводит к развитию возрастных заболеваний, в том числе, кардиологических. Ничего нового в этом открытии нет. Автор теории стресса Ганс Селье ещё в прошлом веке писал о возможности стрессовых ситуаций усиливать воспаление, в том числе, сердечно-сосудистой системы. Сам факт известен давно, но развитие теории низкоинтенсивного воспаления привело к тому, что находится все большее число агентов, которые в нем участвуют, потому что белковых структур в организме бессчетное множество. Это один из факторов развития воспаления, но новизны в этом нет», - рассказал эксперт.

Ранее психолог Надежда Резенова объяснила, как прогулка и комнатные цветы помогут от стресса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

