Врач-онколог: пожилые люди имеют наивысший риск развития рака

Пожилые люди наиболее подвержены развитию рака, сообщает «Российская газета» со ссылкой на врача Института онкологии Европейского медицинского центра Юлию Вахабову.

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По ее словам, с возрастом иммунитет дает сбои, поэтому после 50 лет необходимо регулярно проходить медицинские осмотры. На втором месте по риску развития рака идут курильщики, вероятность развития рака легких у которых в семь раз выше, чем у некурящих.

На третьем месте — люди с генетической предрасположенностью к развитию рака. Эксперт советует им пройти генетическое тестирование на мутации, которые способствуют образованию передающихся по наследству опухолей.

Кроме того, люди, которые контактируют с токсичными или радиоактивными веществами, также подвергнуты риску развития рака.

Замыкают список люди, которые страдают от таких заболеваний, как вирус папилломы человека, вирус Эпштейна-Барр, а также гепатиты В и С.

Ранее стало известно, что выявление рака в Москве на нулевой стадии увеличилось в 3,5 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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