Врач-онколог: пожилые люди имеют наивысший риск развития рака
Пожилые люди наиболее подвержены развитию рака, сообщает «Российская газета» со ссылкой на врача Института онкологии Европейского медицинского центра Юлию Вахабову.
По ее словам, с возрастом иммунитет дает сбои, поэтому после 50 лет необходимо регулярно проходить медицинские осмотры. На втором месте по риску развития рака идут курильщики, вероятность развития рака легких у которых в семь раз выше, чем у некурящих.
На третьем месте — люди с генетической предрасположенностью к развитию рака. Эксперт советует им пройти генетическое тестирование на мутации, которые способствуют образованию передающихся по наследству опухолей.
Кроме того, люди, которые контактируют с токсичными или радиоактивными веществами, также подвергнуты риску развития рака.
Замыкают список люди, которые страдают от таких заболеваний, как вирус папилломы человека, вирус Эпштейна-Барр, а также гепатиты В и С.
Ранее стало известно, что выявление рака в Москве на нулевой стадии увеличилось в 3,5 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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