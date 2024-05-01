«Спартак» обыграл «Динамо» в полуфинале Кубка России
Футболисты «Спартака» обыграли «Динамо» в московском дерби в рамках полуфинала Кубка России.
Встреча состоялась 1 мая на стадионе «Динамо» и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Ворота соперника поразили Александр Соболев и Михаил Игнатов.
«Спартак» вышел в финал Кубка России, где встретится с победителем матча между «Ростовом» и калининградской «Балтикой».
Ранее петербургский «Зенит» уступил «Динамо» и потерпел второе поражение подряд в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом подопечные Сергея Семака остаются на первом месте турнирной таблицы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru