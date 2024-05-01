Минфин США расширил связанные с Россией санкционные списки

Соединенные Штаты расширили список санкций, связанных с Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте американского Министерства финансов.

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Помимо прочего, санкции введены против авиакомпании «Победа», завода «Урал» и 16 судов.

Также в ограничительные списки внесены 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Россией. Новое расширение санкционного режима коснулось также компаний из Китая.

В конце апреля США внесли в санкционный список по России две компании из Ирана и трех граждан. Попадание в ограничительный перечень означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет американским гражданам и компаниям на ведение бизнеса с указанными лицами, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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