Минфин США расширил связанные с Россией санкционные списки

Помимо прочего, санкции введены против авиакомпании «Победа», завода «Урал» и 16 судов.

Также в ограничительные списки внесены 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Россией. Новое расширение санкционного режима коснулось также компаний из Китая.

В конце апреля США внесли в санкционный список по России две компании из Ирана и трех граждан. Попадание в ограничительный перечень означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет американским гражданам и компаниям на ведение бизнеса с указанными лицами, напоминает «Радиоточка НСН».

