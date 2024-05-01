Омбудсмен: на Украине преподавание русского языка осталось только в трех школах

Соответствующие данные размещены в таблице, приведенной в отчете омбудсмена. Отмечается, что русский язык на Украине изучают лишь 768 учеников.

По данным омбудсмена, в сентябре 2021 года русский язык в украинских школах изучали более 454 тысяч человек, в сентябре 2022-го - четыре тысячи.

Как сообщала газета Die Welt, Киев отказался от переговоров с Москвой в Стамбуле в 2022 году из-за требования России сделать русский язык вторым государственным на Украине, передает «Радиоточка НСН».

