Омбудсмен: на Украине преподавание русского языка осталось только в трех школах
Только в трех школах на Украине осталось преподавание русского языка, написал в своих соцсетях языковой омбудсмен страны Тарас Креминя.
Соответствующие данные размещены в таблице, приведенной в отчете омбудсмена. Отмечается, что русский язык на Украине изучают лишь 768 учеников.
По данным омбудсмена, в сентябре 2021 года русский язык в украинских школах изучали более 454 тысяч человек, в сентябре 2022-го - четыре тысячи.
Как сообщала газета Die Welt, Киев отказался от переговоров с Москвой в Стамбуле в 2022 году из-за требования России сделать русский язык вторым государственным на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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