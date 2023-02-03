Собянин: Выявление рака в Москве на нулевой стадии увеличилось в 3,5 раза
Смертность среди онкологических больных в российской столице в течение первого года после постановки диагноза снизилась в два раза с 2019 года и составляет на сегодня 13,1%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в преддверии Всемирного дня борьбы с раком.
Градоначальник подвёл некоторые итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи, которое началось четыре года назад. В качестве базиса был взят комплексный подход к лечению одновременно с максимально возможным вниманием к каждому пациенту. При это применяются современные технологии и медицинские препараты, подчеркнул Собянин.
За это время выявление рака на ранних стадиях выросло до 65%, на нулевой - в 3,5 раза. Количество госпитализаций увеличилось в три раза - до 380 тысяч в 2022 году. При этом доля больных, которые состоят на учете свыше пяти лет после постановки диагноза, возросла с 49% до 58,7%.
В рамках внедрения нового стандарта на базе крупнейших больниц столицы сформированы многопрофильные онкологические центры с полным спектром возможностей лечения. Благодаря такому подходу все этапы оказания профильной медицинской помощи реализуются в рамках одной медицинской организации. Это даёт возможность сократить время постановки диагноза, увеличить его точность и, как следствие, оперативнее начинать лечение.
По словам мэра, старые онкологические диспансеры заменены на новые центры амбулаторной онкологической помощи. Их оснащенность даёт возможность организовать практически все виды обследований и лечения в одном корпусе ЦАОП без передачи пациента в другие клиники.
Как уточнил градоначальник, рак органов пищеварения на сегодня сохраняет первое место в структуре онкологических заболеваний. Однако в случае своевременного выявления имеет неплохой прогноз успешного лечения, подчеркнул Собянин. Выявление на ранних стадиях рака пищевода выросло на 34%, желудка - на 19%, кишечника - на 16%.
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