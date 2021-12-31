Онколог Минздрава заявил об отсутствии зависимости заболеваемости раком у переболевших COVID-19

Директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди заявил журналистам, что нет данных о более частом заболевании раком пациентов, переболевших коронавирусом.

«У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком лёгкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», - цитирует Стилиди РИА Новости.

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По его словам, онкологи в период пандемии стали чаще выявлять рак лёгкого на ранней стадии. Это связано не с особенностями вируса, а с тем, что россияне стали чаще делать компьютерную томограмму легких из-за опасения заболеть пневмонией.

«Повторюсь, данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует», - отметил представитель Минздрава.

Ранее URA.RU со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук Татьяну Соломатину сообщило, что «у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинздравКоронавирусОнкологияРак
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