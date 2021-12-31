Онколог Минздрава заявил об отсутствии зависимости заболеваемости раком у переболевших COVID-19

По его словам, онкологи в период пандемии стали чаще выявлять рак лёгкого на ранней стадии. Это связано не с особенностями вируса, а с тем, что россияне стали чаще делать компьютерную томограмму легких из-за опасения заболеть пневмонией.

«Повторюсь, данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует», - отметил представитель Минздрава.

Ранее URA.RU со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук Татьяну Соломатину сообщило, что «у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта».

