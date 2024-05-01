Рублев обыграл Алькараса в четвертьфинале «Мастерс» в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в столице Испании Мадриде.
В четвертьфинале россиянин встретился с испанцем Карлосом Алькарасом. Рублев обыграл третью ракетку мира со счетом 4:6, 6:3, 6:2.
В полуфинале россиянин встретится с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем и аргентинцем Франсиско Черундуло.
В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Рублев заявил, что планирует выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. По словам теннисиста, многое будет зависеть от его физического состояния, отмечает «Радиоточка НСН».
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