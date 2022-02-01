Перечислены симптомы «омикрона», которые сохраняются после выздоровления
Названы несколько симптомов штамма «омикрон», которые остаются у пациентов даже после выздоровления, сообщает «РЕН ТВ».
Эксперты составили статистику с помощью приложения ZOE COVID Study, предназначенного для мониторинга признаков инфекции. Помимо кашля, повышенной температуры тела, потери запахов и вкусов у пациентов с «омикрон»-штаммом регистрируют боли в спине и головокружения. Эти два симптома могут остаться даже после выздоровления.
Отмечается, что болью в мышцах сопровождается только новая разновидность COVID-19, пишет издание Daily Express.
Напомним, инфицирование штаммом коронавируса «омикрон» несколько раз подряд вряд ли возможно, а те, кто утверждают иначе, скорее всего путают COVID-19 с обычным ОРВИ.
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