Перечислены симптомы «омикрона», которые сохраняются после выздоровления

Эксперты составили статистику с помощью приложения ZOE COVID Study, предназначенного для мониторинга признаков инфекции. Помимо кашля, повышенной температуры тела, потери запахов и вкусов у пациентов с «омикрон»-штаммом регистрируют боли в спине и головокружения. Эти два симптома могут остаться даже после выздоровления.

Отмечается, что болью в мышцах сопровождается только новая разновидность COVID-19, пишет издание Daily Express.

Напомним, инфицирование штаммом коронавируса «омикрон» несколько раз подряд вряд ли возможно, а те, кто утверждают иначе, скорее всего путают COVID-19 с обычным ОРВИ.

