Врач объяснила правила сдачи антиковидной плазмы

Переливание плазмы от пациентов, перенесших коронавирус, больным широко используется для лечения этой болезни.

Главврач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп рассказала, что донором можно стать спустя 14 дней после того, как исчезнут все симптомы и через 30 дней после отрицательного ПЦР-теста на эту болезнь.

Если болезнь протекала тяжело, то тогда донором плазмы можно стать не менее чем через полгода.