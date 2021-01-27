Врач объяснила правила сдачи антиковидной плазмы
Переливание плазмы от пациентов, перенесших коронавирус, больным широко используется для лечения этой болезни.
Главврач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп рассказала, что донором можно стать спустя 14 дней после того, как исчезнут все симптомы и через 30 дней после отрицательного ПЦР-теста на эту болезнь.
Если болезнь протекала тяжело, то тогда донором плазмы можно стать не менее чем через полгода.
Впрочем, донорами плазмы с антителами от коронавируса могут стать и те, кто получил иммунитет после прививки, передает «Радио1».
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже к марту.
Болибок также считает, что в России уже удалось сформировать ощутимую прослойку коллективного иммунитета естественным путем, то есть без помощи вакцинации, а потому ограничительные меры в стране более не нужны и их можно снимать.
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