Врач посоветовала не вакцинироваться переболевшим COVID-19
Врач-терапевт в эфире НСН рассказала, что ослабленная иммунная система при необходимости может выработать достаточное число антител.
Переболевшие коронавирусом сохраняют стойкий иммунитет на протяжении семи-восьми месяцев, заявил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко.
Врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, что иммунитет у разных людей задерживается на разный срок.
«У одного три месяца, а у другого - год. Это зависит от того, насколько остро протекало заболевание, как часто человек продолжает контактировать с источником заражения. Иммунная система сама решает, в какой момент ей поддерживать выработку антител, а в какой можно выдохнуть и немножко расслабиться. Если у кого-то небольшое количество антител, то это не значит, что организм будет не способен их выделить при повторном столкновении с коронавирусом. Организм уже запомнил механизм синтеза антител, и при необходимости он быстро их создаст», - отметила она.
Ярцева добавила, что медицинское сообщество не советует вакцинироваться переболевшим.
«По крайней мере, в этом сезоне точно. Титр антител – это не единственное, на что мы ориентируемся. Есть два вида иммунной системы: первая – гуморальная, которая отвечает за выработку антител, а вторая – это клеточный ответ. Пока нет таких широких тестов, только лабораторные данные. Они показывают, что у переболевшего хорошо сформирован клеточный иммунитет. Если он повторно заразится, то не будет болеть тяжело», - заключила врач.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже к марту.
Болибок также считает, что в России уже удалось сформировать ощутимую прослойку коллективного иммунитета естественным путем, то есть без помощи вакцинации, а потому ограничительные меры в стране более не нужны и их можно снимать.
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