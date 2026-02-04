Вакцина от ротавируса востребована только в ограниченном числе регионов, поэтому она не появилась раньше, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с НСН.

В России была разработана вакцина от ротавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказала об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Онищенко объяснил, почему ее не создали раньше.