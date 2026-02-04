Онищенко объяснил, почему в России не было вакцины от ротавируса
Врачам нельзя вменять в вину отсутствие прививки от ротавируса, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Вакцина от ротавируса востребована только в ограниченном числе регионов, поэтому она не появилась раньше, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с НСН.
В России была разработана вакцина от ротавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказала об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Онищенко объяснил, почему ее не создали раньше.
«Эту вакцину можно применять в достаточно массовых количествах только в тех регионах, где происходит заражение на эпидемическом уровне. Более принципиальный вопрос в том, какая это вакцина: генноинженерная, на основе ослабленного вируса или направленная на создание местного иммунитета. Нельзя вменять в вину тот факт, что мы знаем о ротавирусе давно, а вакцину разрабатываем только сейчас. Это некорректная позиция. Мы постоянно создаем более эффективные препараты, это перманентный процесс. А об успехах новой вакцины можно будет судить, когда станет ясно, насколько хорошо она адаптирована к мутациям ротавируса и его штаммам», — подчеркнул он.
Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в беседе с НСН усомнилась в необходимости создания вакцины от оспы обезьян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умеров назвал переговоры в ОАЭ продуктивными и ориентированными на результат
- Хрупкость и глупые поступки: Какими получились «Беззаботные» в Малом театре
- Путин поручил создать пособия по русскому языку для школ Донбасса и Новороссии
- Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине
- Как Мальдивы «отжали» российских туристов у Турции
- Цистерны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области
- СМИ: Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна
- Онищенко объяснил, почему в России не было вакцины от ротавируса
- СМИ: В Абу-Даби завершился первый день второго раунда переговоров по Украине
- Россиянам раскрыли, как слетать на Мальдивы за 200 тысяч рублей на двоих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru