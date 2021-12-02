Врач назвал три главные причины медотвода от вакцинации

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что абсолютными противопоказаниями к вакцинации являются перенесённый когда-либо анафилактический шок, а также отёки Квинке, особенно в области головы и шеи.

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По его словам, постоянный медотвод от прививки также дают гражданам, которые страдают некоторыми редкими заболеваниями.

Иммунолог отметил, что медотвод от вакцинации получают ещё две категории пациентов. Это болеющие острыми заболеваниями, например, «гриппом, простудой, ангиной, тонзиллитом, инфарктом и прочим», а также пациенты в период обострения хронических заболеваний.

«Больного человека не прививают... Если идёт обострение, нужно подлечиться, добиться ремиссии, стабильного состояния, и уже в стабильном состоянии вакцинироваться», - подчеркнул эксперт в эфире «Радио 1».

Болибок добавил, что гражданам с хроническими болезнями перед вакцинацией следует посоветоваться с врачом.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ заявили, что с 1 февраля 2022 года будет введён единый федеральный стандарт получения медотвода от вакцинации против коронавируса.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:БолезньКоронавирусВакцинаВакцинация
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