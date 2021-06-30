Путин заявил о незаконности требования вакцинации при медотводе

Президент РФ Владмир Путин заявил о незаконности требования вакцинации от коронавируса без учета ограничений по состоянию здоровья даже для представителей тех категорий работников, которым региональные власти предписали сделать прививку.

«Если есть отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права», - заявил глава государства в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос одного из граждан.

Обратившийся рассказал, что его супруга работает в школе, директор которой требует от неё сделать прививку, несмотря на то что у неё есть противопоказания в связи с хроническим заболеванием. Президент выразил уверенность, что руководитель учебного заведения не прав и снимет теперь своё требование.

НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.

