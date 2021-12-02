В Москве упростили правила получения медотвода от прививки против COVID-19

Министерство здравоохранения РФ с 1 февраля следующего года введет единый федеральный стандарт получения медотвода от вакцинации против коронавируса, в Москве справки по новым правилам начнут выдавать уже со 2 декабря.

Минздрав рассказал, как получить медотвод от вакцинации

Как пишет «Коммерсантъ», регионы страны должны направлять в единый портал государственных услуг данные о наличии противопоказаний к прививке у граждан, на основании этой информации россияне могут получить медотвод по утвержденной Минздравом форме. Согласно приказу ведомства, контроль за выдачей справок вводится с 1 февраля 2022 года, отмечает РЕН ТВ.

Однако жители Москвы уже на этой неделе смогут получать медотводы по новому алгоритму, сообщает Мосгорздрав. Столичные власти первыми отреагировали на поручение сформировать цифровый регистр в единой цифровой платформе здравоохранения, город отработает технологию выдачи медотвода и дальнейшей передачи на федеральный уровень, пишет Газета.ру.

Депздрав столицы включил в перечень заболеваний и состояний, при которых выдается медотвод от вакцинации, острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, жизнеугрожающие и неотложные состояния. Кроме того, в ряде случаев решение о медицинском отводе может принять лечащий врач.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМоскваВакцинацияКоронавирус
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