В Москве упростили правила получения медотвода от прививки против COVID-19

Как пишет «Коммерсантъ», регионы страны должны направлять в единый портал государственных услуг данные о наличии противопоказаний к прививке у граждан, на основании этой информации россияне могут получить медотвод по утвержденной Минздравом форме. Согласно приказу ведомства, контроль за выдачей справок вводится с 1 февраля 2022 года, отмечает РЕН ТВ.

Однако жители Москвы уже на этой неделе смогут получать медотводы по новому алгоритму, сообщает Мосгорздрав. Столичные власти первыми отреагировали на поручение сформировать цифровый регистр в единой цифровой платформе здравоохранения, город отработает технологию выдачи медотвода и дальнейшей передачи на федеральный уровень, пишет Газета.ру.

Депздрав столицы включил в перечень заболеваний и состояний, при которых выдается медотвод от вакцинации, острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, жизнеугрожающие и неотложные состояния. Кроме того, в ряде случаев решение о медицинском отводе может принять лечащий врач.

